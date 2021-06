Paris Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm Paris Les archives de la Légion d’honneur pour tous ! Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les archives de la Légion d’honneur pour tous ! Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Les archives de la Légion d’honneur pour tous !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm

Appelé « Mémoire de l’honneur », un ambitieux proggramme de sauvegarde et de numérisation de ces documents est en cours afin de les rendre accessibles à tous. Ces 38e Journées européennes du patrimoine seront l’occasion pour vous de connaitre notre patrimoine archivistique et les enjeux de sa préservation. Des dossiers de décorés aux dossiers d’élèves des maisons d’éducation en passant par des registres de délibération des conseils, chacun des documents exposés témoigne de l’ancienneté et de la richesse de nos activités. Diffusée en fin de visite au musée, une vidéo de présentation vous permettra de comprendre quelles sont les différentes étapes à l’œuvre pour sauvegarder et rendre accessibles ces documents uniques, témoins de l’histoire de la Légion d’honneur.

Entrée libre

Des pièces d’archives inédites seront exposées au palais et au musée de la Légion d’honneur. Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm 64 rue de Lille 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm Adresse 64 rue de Lille 75007 Paris Ville Paris lieuville Grande chancellerie de la Légion d'honneur - Hôtel de Salm Paris