**Les Archives dans tous les sens** **Patrimoine pour tous ! Patrimoine tous compris !** Le thème national mis à l’honneur pour cette nouvelle édition est une occasion rêvée pour proposer une découverte insolite des archives au gré d’un parcours sensoriel inédit !

Entrée libre et gratuite. Informations au 02 98 95 91 91 ou par courriel à l’adresse suivante : archives.departementales@finistere.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

