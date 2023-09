Portes ouvertes des ateliers des Arches Les Arches Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Portes ouvertes des ateliers des Arches 23 et 24 septembre Les Arches entrée libre

Le temps d’un weekend, vous êtes conviés à plonger dans l’univers de ces créatrices et créateurs contemporains venant des quatre coins du monde. Laissez-vous transporter d’un univers à un autre en explorant les ateliers et approchez la création dans son environnement le plus personnel. Vous pourrez ainsi appréhender les sources d’inspiration des artistes et vous familiariser avec leurs différentes méthodes de travail.

Les Arches Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 08 75 08 http://www.lesarches.com/ https://www.facebook.com/AteliersLesArchesDIssy Les Arches, ce sont trente ateliers regroupés sous les Arches du RER C à Issy-les-Moulineaux.

Les Arches, lieu de recherche et de production artistique contribue activement à la diffusion de l’art et à la sensibilisation des publics à la création contemporaine. Les artistes viennent du monde entier : France, Corée du Sud, Roumanie, Mexique, Russie, et ils ont crée un véritable vivier culturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T20:00:00+02:00

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

