LES ARCHERS DES DUCS – Alençon – Journée "Portes ouvertes"

le samedi 28 août

L’association LES ARCHERS DES DUCS acceuille le public le samedi 28 août de 10h à 12h et de 14h à 18h pour une journée portes ouvertes. Cette initiation est proposée gratuitement afin de faire découvrir le tir à l’arc.

Club Tir à l'arc 38 rue de la suifferie, 61000 saint Germain du corbéis Alençon

2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00

