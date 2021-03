Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Les archéophiles au musée Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Montbéliard Venez en famille pour participer en compagnie d’un guide conférencier, à une visite « d’archéo-memory ». Les amateurs de civilisations antiques désireux de voir ou de revoir la galerie archéologique riche des collections des âges du Bronze, du Fer et de l’Antiquité romaine, auront pour mission de retrouver le pendant de différents objets disséminés dans les vitrines. Limité à 5 personnes

