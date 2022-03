Les archéologues farfelus Musée de la Romanité Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Les archéologues farfelus Musée de la Romanité, 14 mai 2022, Nîmes. Les archéologues farfelus

Musée de la Romanité, le samedi 14 mai à 20:00

Les archéologues farfelus ————————- Suivez la piste de deux archéologues farfelus, le Professeur Vroumberger et son assistante mademoiselle Ninon Nihoui venus décrypter des découvertes archéologiques et peut être même, découvrir un trésor caché ! _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

entrée libre

Visite farfelue Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

