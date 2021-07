Nyons Nyons Drôme, Nyons Les arcades se livrent Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Les arcades se livrent Nyons, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Nyons. Les arcades se livrent 2021-07-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-15 12:00:00 12:00:00 Librairie Pinet 18 Place du Docteur Bourdongle

Nyons Drôme Venez rencontrer des auteurs en dédicace, devant la librairie Pinet de la place du Dr Bourdongle. Seront présents : Catherine Bessonart, Alisa Morgon, André Bucher, Françoise Bourdon, Eric Dautriat, Ahmed Tiab … +33 4 75 26 41 26 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Nyons Adresse Librairie Pinet 18 Place du Docteur Bourdongle Ville Nyons lieuville 44.36036#5.14056