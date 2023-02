Conférence Les Arcades, 14 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Conférence Mardi 14 février, 19h30 Les Arcades

Entrée libre

Conférence d’ Isabelle Daëron aux Arcades

Les Arcades 52-54 boulevard Gallliéni Issy-les-Moulineaux 75015 Hauts-de-Seine Île-de-France

Isabelle Daëron est designer, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle et de l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Reims.

En 2015, elle est lauréate de l’Audi Talents award et en 2018, du programme FAIRE (Pavillon de l’Arsenal). Son approche questionne les enjeux environnementaux contemporains et leur champ d’application (flux, énergie, mobilité) tout en valorisant les ressources disponibles sur le territoire engagé par ses créations. Elle développera, projets et réalisations à l’appui, une recherche intitulée Topique, une typologie d’objets et d’espaces qui s’adressent en premier lieu aux habitants, qui font signe et naissent d’un mouvement issu du lieu.

Isabelle Daëron a fondé le studio Idaë dont l’activité se structure autour de trois champs de compétences agissant en synergie : design urbain, espace et recherche.



