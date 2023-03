VIDE-GRENIERS DE L’ASCENSION Les Arcades Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Près d'une centaine d'exposants vous attendent pour ce vide-greniers annuel.

Entrée libre. Près d’une centaine d’exposants vous attendent pour ce vide-greniers annuel organisé par le syndicat d’initiative le jeudi 18 mai 2023 aux Arcades à Ancenis-Saint-Géréon. Entrée libre. syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr +33 2 51 14 06 96 Les Arcades 104 Avenue Francis Robert Ancenis-Saint-Géréon

