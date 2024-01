Absurd Heroes Les Arcades Aix-en-Provence, samedi 27 janvier 2024.

Absurd Heroes ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 21h00 Les Arcades 9 / 10€

Absurd Heroes :

Les Absurd Heroes, formés par quatre jeunes passionnés, ont plongé musicalement dans la philosophie d’Albert Camus après une rencontre marquante avec sa famille. Pour cela, ils ont uni leurs compositions aériennes, mêlant habilement variété, rock et jazz aux textes camusiens, créant un pont entre musique et littérature. En rencontrant la fille et la petite-fille de leur auteur préféré, les Absurd Heroes ont créé une expérience unique à la fois émouvante et enrichissante, rendant un hommage musical et poétique à ne pas manquer.

Prévente > 8€ + frais de loc

Sur place > 10 €

Bar et petite restauration sur place

