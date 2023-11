ANODINE Release Party Les Arcades Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

ANODINE Release Party Samedi 9 décembre, 21h00 Les Arcades 10€

Anodine (en trio)

ANODINE est né sous l’impulsion d’un réalisateur de documentaires, et c’est à peu près tout sauf un hasard. Amoureux des petites histoires du quotidien, Arno Villenave raconte le réel avec sa caméra comme il le fait au fil des textes envoûtants qu’il accompagne à la guitare.

Avec Anodine, on plonge dans une tradition rock enrichie de pulsion électro : textes ciselés, rythmiques accrocheuses, guitares acérées. On flotte dans l’ambiguïté, l’évanescence, la dualité. La voix navigue entre un phrasé presque parlé, des mélodies légères ou des envolées plus écorchées. La musique, elle, est nourrie d’influences anglo-saxonnes.

Billetterie :

Prévente : 10€ + frais de loc

Sur place : 12€

Grand parking gratuit

Petite restauration sur place possible

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

