Achenza Family – LEO X MALI Les Arcades Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Réunion de famille aux Arcades !

Retrouvez un plateau unique regroupant la Achenza Family avec Léo (Lionel de Raspigaous) et Mali (Lauréate Class’Eurock 2022).

Léo Raspigaous

Lionel Léo Achenza, plus connu sous le nom de LÉO, est le chanteur leader du groupe de Reggae Marseillais, RASPIGAOUS. Il revient en formule acoustique nous présenter un roots festif et très vocal, guitare à la main …

MALI

Mali, artiste émergente de la scène hip-hop/rap PACA, vient avec une approche bien à elle du rap en mettant en paradoxe des instrus qui tabassent, et des harmonies vocales;tout en faisant un bon équilibre entre rap et chant. Elle compose et écrit ses propres morceaux, à écouter dans son premier EP « C’est qu’une étape » sorti récemment sur toutes les plateformes.

Billetterie :

– Prévente : 9€ + (frais de loc)

– Sur place : 10€

Grand parking gratuit

Petite restauration sur place possible

_____________________________________________________________

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

