Tempête Aix’Treme Les Arcades Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Tempête Aix’Treme Samedi 25 novembre, 20h30 Les Arcades 5€

‘

Un morceau du Cyclone passe en coup de vent Samedi 25 novembre aux Arcades, le 04 et le 13 se réunissent pour un show exclusif, la fusion de 4 entités sur scène : La Marmite, Mali, Misa et Yeuze Low.

Ouverture des portes : 20h

Début du concert : 21h

️Billetterie : 5€ sur place

Restauration et buvette sur place

Grand parking gratuit

N’oubliez pas de venir équipé de votre meilleur coupe vent pour survivre à cette Tempête Aix’Treme !!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00