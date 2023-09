Quartiers Nord Release Party Les Arcades Aix-en-Provence, 30 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Quartiers Nord Release Party Samedi 30 septembre, 20h30 Les Arcades 11€

Né en 1977 autour de Roberto Rock Rossi (chant) et d’Alain Loise Chiarazzo (guitare), QUARTIERS NORD, c’est LE groupe rock marseillais, mythique, légendaire, qui poursuit sa quête de réappropriation du patrimoine de la cité phocéenne tout en lui donnant un nouvel élan.

Affirmant depuis toujours une identité méridionale où

tchatche et humour sont la règle, maniant à grand renfort d,expressions épicées autodérision et galéjade, mêlant textes caustiques empreints du franc-parler spécifique de sa ville et rock « engatsé » inspiré de ses glorieux aînés anglo-saxons, il invente le « Rock marseillais » en colportant sa vision déjantée du monde et s,affiche comme le véritable créateur de la mouvance musicale populaire marseillaise de la seconde moitié du XX e siècle et du début du XXIe , à laquelle de nombreux groupes ont, par la suite, raccroché leurs wagons.

Tarifs :

Prévente : 10 €+ frais de loc

Bar et Petite restauration sur place possible

Grand parking gratuit !

