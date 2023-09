WARM-UP // WOUAIS LE ROCK ! fest Les Arcades Aix-en-Provence, 2 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Pour patienter avant la première édition du WOUAIS LE ROCK ! fest, venez profiter de cette belle soirée aux couleurs du rock à Aix-en-Provence !

Samedi 2 septembre, 20h :

– Parasyth

– Spinabifida

– We hate you please die

️ 6€ en prévente / 8€ sur place

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

