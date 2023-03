THE PRIZE / GALDERIA Les Arcades, 12 mai 2023, Aix-en-Provence.

THE PRIZE / GALDERIA Vendredi 12 mai, 19h30 Les Arcades 8€ en pré-vente / 10€ sur place

THE PRIZE [ROCK METAL]

Maggy et Christophe se sont rencontrés pour la première fois en travaillant sur l’album d’Epysode « Obsessions » en 2010. Des années plus tard, elle recontacte Godin pour participer à son concert acoustique solo « Maggy & Friends », ce qui leur donne l’idée de monter un duo Akoustik Thrill, un hommage au Hard ‘n Heavy Rock.

THE PRIZE est la somme des inspirations et influences musicales de chacun des membres, créant un paysage sonore éclectique et coloré, avec une seule mission : continuer à le faire au public en live !

LINE-UP

Maggy Luyten – Chant (Ayreon, Beautiful Sin, ex-Nightmare)

Christophe Godin – Guitare (Mörglbl, ex-Gnô)

Ivan Rougny – Basse (Mörglbl)

Aurelien Ouzoulias – Batterie (Mörglbl, Satan Joker)

GALDERIA [POWER METAL]

Groupe de power metal basé sur marseille, Galderia revient en 2023 avec son nouvel album « Endless Horizon ». Le groupe trouve ses influences dans des groupes comme Helloween ou Gamma Ray en y apportant sa propre fraîcheur. Entre melodies épiques, riffs puissants et orchestrations de claviers accrocheurs, le groupe sait faire partager son énergie et sa positivité à travers ses morceaux et ses 3 voix. Puissance et unité.

Prévente : 7€ + frais de loc

Sur place : 10 €

Infos pratiques

Bar et petite restauration sur place

ancien, Chem. du Coton Rouge, 13100 Aix-en-Provence

https://goo.gl/maps/gw7EX7oX9igFJS4A6

