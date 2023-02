TarifsPrévente : 5€ + frais de loc.Sur place : 8€L’heure indiquée correspond à l’ouverture des portes.★FLEUR.[Birdcore, Aix-en-Pce]Ou le plus grand groupe de Birdcore au monde, un style qu’ils ont eux-mêmes inventé.Un genre aussi volatile et étrange qu’un oiseau. Couplé d’une voix tranchante et de musiciens puissants, FLEUR. aime prendre des risques et alternent le lançage de parpaing aux mélodies douces remplies de sensibilité.★RANX[Stoner, Aix-en-Pce]RANX c’est la violence. Plus qu’un groupe de musique, c’est un défouloir. Son unique objectifréside dans la brutalité. Et sa seule volonté : la lourdeur.Ne cherchez pas de message inspirant, il n’y en a pas. Les compositions s’inspirent toutes du mondede la bande-dessinée, un art permettant tout autant l’évasion que la musique. Et quelles que soientleurs origines géographiques, elles ont toutes les deux besoin de se déchaîner.[Thrash Metal, Nice]Né en 2018 dans les esprits turbulents de jeunes Niçois, le groupe a rapidement tenu à chambouler les pits par son énergie furieusement contagieuse.Leur musique débridée fusionne les genres dans une grande marmite d’acide, pour un résultat explosif, tonitruant et ensorcelé.Après un changement de line up, Leipzig se structure et se professionnalise, par ailleurs le groupe a joué au festival METAL UP THE OPERA le 03/09/22 en première partie des Tambours du Bronx, Unchained et HEART ATTACK.Leur premier EP Media Butt Fuck est sorti en Septembre 2021 au format physique et sur les plateformes de streaming et le groupe s’apprête à enregistrer un second opus courant 2023.ℹ️ Infos pratiques ℹ️Bar et petite restauration sur placeancien, Chem. du Coton Rouge, 13100 Aix-en-Provence



