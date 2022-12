JOE LA TRUITE + RICINE + SONE Les Arcades, 27 janvier 2023, Aix-en-Provence.

JOE LA TRUITE + RICINE + SONE Vendredi 27 janvier 2023, 19h30 Les Arcades

8€

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Joe La Truite

Joe La Truite est un trio supersonique giga surboosté à l’énergie cosmotellurique. Créé en 2017, ces Marseillais délivrent un Rock/Punk/Metal Cosmico-Psychédélique aux influences Post-Dramaquatique. Le nom improbable du groupe l’est tout autant que leur musique insaisissable et remplie de rebondissements. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. Après 2 EP sorti en 2017 et 2019, c’est en 2020 que le groupe commence à faire parler de lui avec leur premier album « Trapped In The Cosmos » proposant une descente introspective teintée d’humour, de violence, d’illusions, d’enfance et de remise en question… Le prochain album est prévu pour 2023.

Ricine

Frapper juste et fort. Voilà de quoi il en retourne avec Ricine pour qui efficacité et puissance sont les maîtres-mots. A la croisée des chemins entre Heavy Metal et Grunge, le quatuor opère avec cynisme

en oscillant entre bouffées aériennes et purs instants de fureur expiatoire.

SONE



