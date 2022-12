ZAARM – RELEASE PARTY EP Les Arcades Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

ZAARM – RELEASE PARTY EP Les Arcades, 14 janvier 2023, Aix-en-Provence. ZAARM – RELEASE PARTY EP Samedi 14 janvier 2023, 19h30

8€

♫INDIE ROCK♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence

Leur univers artistique moderne contraste avec l’idée que l’on peut se faire du rock de nos jours. Complémentarité des deux guitares recherchée, riffs et solo tantôt énergiques ou envoûtants, duo basse batterie solide et groovy, choeurs harmonisés et mélodies de chant entêtantes : tant d’éléments qui définissent le style dans lequel ils se complaisent et qui participent à la modernité de leur son.

+ Silicium (Lauréat Class’Eurock 2021).

Tarifs :

Prévente : 7€ + frais de loc.

Sur place : 8€

