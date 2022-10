POGO CAR CRASH CONTROL / SEPTARIA Les Arcades, 18 novembre 2022, Aix-en-Provence.

POGO CAR CRASH CONTROL / SEPTARIA Vendredi 18 novembre, 19h00 Les Arcades

11€ en pré-vente / 13€ sur place

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

‘ ? é dans le cadre du festival Le Tour du Pays d’Aix :

Pourquoi dès qu’un groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément dans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer, Tahnosser… C’est un raccourci évident mais cela ne s’applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. Alors oui c’est sûr que depuis leur première répète dans le 77 dans une salle taillée comme un demi-gymnase entre un Quick et un McDo, le groupe a plutôt fait dans le bruyant que dans la délicatesse. Et pourtant, avec P3C, on est plus dans la construction que dans l’anéantissement.

+ è : (lauréats class’eurock 2022)

@septaria.band (84) / Metal

Septaria c’est le métal dans sa plus pure tradition : breaks de batteries ravageurs, compositions dynamiques et gros riffs de basses. Septaria sur scène c’est une grosse énergie, une alchimie palpable avec bien sûr des headbangings obligatoires !

Ouverture des portes :

Début du concert :

Tarifs : 10 euros + frais de loc. en prévente / 13 euros sur place

Gratuit pour les moins de 10 ans

Bar & Petite Restauration sur place



