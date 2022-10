Selection #2 : Class’Viock 2022 Les Arcades Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Selection #2 : Class’Viock 2022 Les Arcades, 5 novembre 2022, Aix-en-Provence. Selection #2 : Class’Viock 2022 Samedi 5 novembre, 20h00 Les Arcades

♫♫♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Deuxième concert de sélection Class’Viock 2022 !

Après avoir passé l’épreuve des écoutes présidées par nos jeunes des Class’EuRock aux oreilles bien affûtées, 5 groupes sont encore en lice pour accéder à la grande finale…

Mesdames et messieurs faites place à : Red Pulse // Les Imposteurs // Good Karma // Mr.Voisin // Alice & The Wondermen

Lesquels de ces groupes accéderont à la grande Finale Class’Viock le 3 Décembre ?! Les 109, champions en titre attendent les challengers de pieds fermes !

Ça va être rock! Ça va être blues! Ça va être pop! Ça va être Viock!

► 5 euros sur place

► Restauration thématique sur place !

► Grand parking gratuit !

► Ouverture des portes : 19h

► Début du concert : 20h30

