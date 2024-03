Les arbres, richesse fruitière Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire La Pointe, samedi 16 mars 2024.

Les arbres, richesse fruitière Apprenez à reconnaître les arbres et arbustes qui vous entourent ainsi que leur utilisation. 16 mars et 23 octobre Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Sur inscription. Animation gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T08:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-10-23T14:00:00+02:00 – 2024-10-23T16:00:00+02:00

A cette saison, les arbres et arbustes nous offre leurs fruits et leurs graines. Venez apprendre à reconnaître les arbres qui nous entourent, reconnaître les fruits comestibles et mieux comprendre leur utilisation. Une dégustation de confitures de fruits sauvages vous sera proposée en fin d’animation.

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Les Basses Brosses 49080 Bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 15 00

