Les arbres remarquables du parc floral de Paris Parc Floral de Paris, 30 avril 2023

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 30 avril 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition L’entrée du parc floral est payante du 1er Avril au 30 Septembre. Balade à travers le parc floral, pour découvrir la diversités des espèces d’arbres du jardin. Les jardiniers du parc floral proposent une visite de découverte des plus beaux arbres du jardin. C’est l’occasion de découvrir les principaux bosquets du parc et les essences qui les composent. Promenade de 2km environ a travers le jardin (certaine allée sont difficilement praticable) Visite grand public de approximativement une heure. Départ de la balade dans le parc floral après l’entrée château Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/parc-floral-de-paris-1 https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

