LES ARBRES REMARQUABLES DU PARC DE LORIENT Parc départemental de Lorient, 18 septembre 2021, Montéléger. LES ARBRES REMARQUABLES DU PARC DE LORIENT

Parc départemental de Lorient, le samedi 18 septembre à 14:30

Visite pour évoquer l’histoire du domaine de Lorient, tout en se promenant au gré des allées arborées et découvrir les arbres remarquables de ce parc classé Espace Naturel Sensible.

RDV devant le Point information du parking principal du parc, D261, route de Montéléger , Groupe limité, sur réservation

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

