le samedi 4 juin à 11:00

Rochefort possède quelques arbres remarquables en ville identifiés par le Plan de Sauvegarde et de mise en valeur du centre ancien (PSMV). Suivez Eric Bourdajaud, responsable des Espaces Verts de la Ville de Rochefort, sur un parcours qui vous fera découvrir comment ils sont repérés, protégés et valorisés. _Proposé par le service du Patrimoine et service des Espaces Verts._

Sur réservation au Musée Hèbre – Gratuit – RDV au Potager du Roy

Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00

