Fécamp Seine-Maritime Fécamp De la pointe des racines jusqu’à leurs cimes, les arbres nous réservent 1000 surprises. En écoutant, en touchant, en humant, laissez-vous bercer par leurs génies et leurs légendes. Mardi 9 août à 15h

Rdv à l’entrée du petit parc, 21 rue Alexandre Legros – 76400 FÉCAMP

