Les Arbres nourriciers et médicinaux Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon Catégories d’évènement: Bourdons-sur-Rognon

Haute-Marne

Les Arbres nourriciers et médicinaux Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête, 5 juin 2022, Bourdons-sur-Rognon. Les Arbres nourriciers et médicinaux

Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête, le dimanche 5 juin à 16:00

Alexandra Henrissat développera, selon l’évolution de la nature, le thème des “Arbres nourriciers et médicinaux”, au cours de sessions de 3h, de 16h à 19h. Ces sessions seront composées d’une promenade didactique près de la porterie, d’un exposé botanique, historique et culturel au jardin, et, enfin, d’un atelier avec préparation d’une recette culinaire et/ou d’un remède, à emporter. (10 personnes maximum). En ce dimanche des jardins, elle donnera un éclairage sur les besoins de la végétation aiguisés par les changements climatiques, et les bonnes techniques de cueillette pour la protéger. (Animation proposée 1 fois par mois, du 1er mai au 18 septembre)

13 €, inscription conseillée

Promenade, exposé et atelier. Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête 52400 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourdons-sur-Rognon, Haute-Marne Autres Lieu Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête Adresse 52400 Bourdons-sur-Rognon Ville Bourdons-sur-Rognon lieuville Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon Departement Haute-Marne

Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdons-sur-rognon/

Les Arbres nourriciers et médicinaux Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête 2022-06-05 was last modified: by Les Arbres nourriciers et médicinaux Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête 5 juin 2022 Bourdons-sur-Rognon Le jardin d'Hildegarde de l'Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon

Bourdons-sur-Rognon Haute-Marne