Les Arbres Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Arbres Museum centre-ville, 18 juin 2022, Toulouse. Les Arbres

Museum centre-ville, le samedi 18 juin à 16:30

Vivre avec les arbres ? Quelle drôle d’idée ! Dans la nature, beaucoup d’êtres vivants ont besoin des arbres pour vivre. Venez découvrir leurs modes de vie et leurs caractéristiques qui leur permettent de s’adapter et de vivre dans cet environnement particulier. Venez explorer le côté bizarre et parfois obscur de ce monde ! Cette visite est accessible en LSF. **Inscription avant le 16 juin uniquement pour l’interprétation en LSF [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)** Crédits photo : ©AdobeStock

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Visite accessible en LSF Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T16:30:00 2022-06-18T17:00:00

