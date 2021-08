Les arbres Musée de Plein Air, 21 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Les arbres

du samedi 21 août au dimanche 22 août à Musée de Plein Air

**Ateliers de découverte, construction de jeu de molkky, sculpture végétale collaborative, visites guidées. Venez découvrir durant tout le week-end ce joli programme, au Musée de Plein Air.** • **Atelier découverte de la laine feutrée de 10h à 12h et de 13h à 19h le samedi avec La Nuit des Temps.** Apprenez les bases du feutrage à l’aiguille. Les fibres colorées de la laine cardée s’entremêlent par piquetage méthodique et vous permettent de réaliser de jolis motifs végétaux, un paysage forestier ou un oiseau. Cette technique nécessitant une certaine minutie et patience permet de développer sa concentration tout en exprimant sa créativité. Broche, médaillon, figurine, tableau miniature ou carte postale originale ? Laissez libre cours à votre imagination et repartez avec une création originale. • **La petite fabrique à Molkky le dimanche de 14h à 18h avec Sac à dès.** Construction de jeu de molkky en famille (minimum 1 adulte avec enfant). Durée 1h, sciage 1/2h, ponçage et marquage au pochoir 1/2h. Les participants repartent avec leur jeu. • **Fabrique de mobiles d’épiphyte de 11h à 13h30 et de 14h à 18h le dimanche avec Sophie Lebbrecht.** Atelier individuel (chacun repart avec sa réalisation) visant à créer un mobile composé d’éléments naturels, dont des plantes épiphytes, notamment des mousses. Atelier parent-enfant pour les plus jeunes. • **Sculpture végétale collaborative le dimanche de 14h à 17h avec Florie Andrèges** Participez à la création d’une œuvre monumentale, en tressant et tissant matières végétales et textiles sur des pétales géants comme sortis d’une jungle luxuriante. Création d’un mobile végétal, à partir d’éléments naturels glanés dans le parc et ailleurs atelier créatif permettant d’aborder les “filles de l’air”, ces plantes épiphytes aux racines aériennes. **Retrouvez également des artisans bénévoles présents sur le Musée :** • **Mélissa Descamps** de la Rue de Pleine Lune ou encore Murmures de grenier, brodeuse, vous expliquera son savoir-faire. • **Philippe Marcuz,** apiculteur, pourra répondre à toutes vos questions, le dimanche. • **Le duo de Labrosinatis, conteurs**, est présent le dimanche de 13h à 19h et vous présentera ses contes à 14h, 15h30 et 17h. Participez à une balade découverte de 45 minutes autour des arbres du Musée de Plein Air avec notre animatrice nature à 14h30, 15h30 et 16h30. Vous découvrirez que ces géants ne sont pas là par hasard, et qu’ils ont tous une utilité, une symbolique, une histoire. **Nos animatrices et guides seront également présentes sur le site. Vous retrouverez alors visites guidées, rendez-vous chaumières, jeux flamands et bien d’autres animations.** **PROTOCOLE SANITAIRE** Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en intérieur pour toute visite et/ou animation o obligatoire dès 11 ans en extérieur pour toute visite et/ou animation o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation de deux mètres minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : •Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). •Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. •Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier.

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air

Quoi de mieux que le programme de ce week-end au Musée de Plein Air pour se rapprocher de la nature ! Venez communier avec les arbres autours d’ateliers créatifs et d’art végétal

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T20:00:00