Médiathèque de Nantua, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Le temps d’une soirée lecture contée autour d’un raconte tapis pour petits et grands à 18h. Puis la soirée se poursuivra avec des lectures de poésies en musique. Enfin, venez coloriser la fresque géante de la médiathèque pour un moment d’éclat et de douceur.

Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

