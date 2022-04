Les arbres face à la sécheresse Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Les 25 dernières années ont vu l’augmentation progressive de phénomènes de dépérissements forestiers sur l’ensemble du globe. Les épisodes de sécheresses, amenés à se multiplier et s’intensifier sous l’effet des changements globaux, en sont l’une des causes principales aujourd’hui avérées. Dans quelle mesure les arbres souffrent-ils de la sécheresse ? Comment y répondent-ils ? Quels sont les enjeux et défis pour l’avenir de nos forêts ? Par Régis FICHOT, enseignant chercheur, Maître de conférence à l’Université d’Orléans – Laboratoire LBLGC

Gratuit

