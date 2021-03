Cons-la-Grandville Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville, Meurthe-et-Moselle Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville – visite découverte du parc du Prieuré. Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville Catégories d’évènement: Cons-la-Grandville

Meurthe-et-Moselle

Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville – visite découverte du parc du Prieuré. Parc du prieuré de Cons-la-Grandville, 6 juin 2021-6 juin 2021, Cons-la-Grandville. Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville – visite découverte du parc du Prieuré.

Parc du prieuré de Cons-la-Grandville, le dimanche 6 juin à 15:00

Haut lieu de la Renaissance et du Classicisme, le Site Historique de Cons-la-Grandville est un trésor du patrimoine architectural lorrain. Château, ensemble prieural, haut fourneau, parc et anciens jardins forment un ensemble monumental et végétal majeur au cœur de la Grande Région, témoin d’une continuité familiale de plus de neuf siècles. [Vidéo Domaine de Cons-la-Grandville](https://www.youtube.com/watch?v=z3LwR_ARgvc) Aujourd’hui est encore visible le parc romantique du XIXème siècle orné d’essences rares.

gratuité

Le parc romantique du XIXème siècle est orné d’essences rares. Il constitue un havre de paix enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour une promenade découverte des arbres et oiseaux du site. Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Rue du Château, 54870 Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cons-la-Grandville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Adresse Rue du Château, 54870 Cons-la-Grandville Ville Cons-la-Grandville