Salle des fêtes de Lauzerville, le samedi 2 octobre à 18:30

**L’association Graines de Demain organise une conférence** **«Les Arbres et Nous»** – C’est quoi un arbre, comment ça fonctionne ? – Que nous apportent les arbres? – Menaces actuelles et futures sur les arbres – Taillons les idées reçues Intervenant : David Chevet,Ingénieur Forestier, pilote national de l’activité “arbres/conseil” à la Direction générale de l‘Office National des Forêts.

Entrée libre

