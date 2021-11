Mérignac Bois du Burck Gironde, Mérignac Les arbres et leurs hôtes, écosystème forestier Bois du Burck Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Les arbres et leurs hôtes, écosystème forestier Bois du Burck, 30 novembre 2021, Mérignac. Les arbres et leurs hôtes, écosystème forestier

Bois du Burck, le mardi 30 novembre à 11:00

Découverte des relations intimes entre les arbres et toute la vie forestière qui l’entoure (faune, flore, champignons…). Tout public (les mineurs doivent être accompagnés), sur inscription _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)_, un événement Bordeaux Métropole._

Sur inscription

Suivez Linda Pouchard, chargée d’étude environnement de l’association Cybèle, pour une balade nature au bois du Burck. Bois du Burck 33700 Mérignac Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T11:00:00 2021-11-30T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Bois du Burck Adresse 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Bois du Burck Mérignac