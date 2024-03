Les Arbres, entre fragilité et immortalité, quelles relations possibles avec l’Humain ? Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

Les Arbres, entre fragilité et immortalité, quelles relations possibles avec l’Humain ? Conférence gratuite aux Jardins du Muséum Jeudi 11 avril, 18h30 Les Jardins du Muséum à Borderouge gratuit sur inscription en ligne

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

Conférence gratuite aux Jardins du Muséum

D’une incroyable longévité, les arbres se présentent dans la nature et dans nos jardins sous de nombreuses formes de vie. Souffrant d’un manque de considération dans nos sociétés coupées d’une nature libre et sauvage, nous avons tout à gagner à respecter leur développement et leur majesté, ne serait-ce que pour les nombreux services qu’ils nous rendent.

jeudi 11 avril à 18h30

public adulte

gratuit sur inscription

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228674743167 »}] [{« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228674743167 »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge