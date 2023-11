Les arbres du parc de Bercy Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les arbres du parc de Bercy Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le vendredi 01 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 25 novembre 2023

de à

.Public adultes. gratuit

des Arbres centenaires, et des essences d’arbres surprenantes sont sur ce parcours. Parc de Bercy semaine de l’arbre samedi 25 novembre 2023 10h30 et vendredi 1er décembre 10h30 Arbres centenaires, quelques rails ont été préservés dans ce parc en mémoire du lieu. , des. À la variété du site paysager – potager, verger, vignes et milieux humides – s’ajoute une grande biodiversité qui résulte des méthodes d’entretien respectueuses de l’environnement. devant la maison du jardinage du Parc de Bercy 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Parc de Bercy 3 © pascalbonneau_02 Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris

