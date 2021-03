Paris Maison Paris Nature Paris Les arbres des rues à Paris Maison Paris Nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les arbres des rues à Paris Maison Paris Nature, 22 avril 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Visioconférence À Paris, 107 000 arbres plantés le long des rues offrent au promeneur la variété de leurs feuillages et de leurs floraisons. Ce patrimoine végétal s’enrichit chaque année de plantations nouvelles, qui prennent en compte les particularités de chaque site et renforcent son rôle de chemin de la nature dans la ville. De nouvelles essences adaptées au changement climatique sont de plus en plus privilégiées et leur rôle dans l’adaptation des villes face au changement climatique apparait comme un élément essentiel. En direct depuis chez vous : Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

