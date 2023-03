Les arbres de Menez Meur Hanvec Hanvec Catégories d’Évènement: Finistère

Hanvec

Les arbres de Menez Meur, 15 mars 2023, Hanvec. Domaine du Menez Meur

2023-03-15 14:30:00 – 2023-03-15 15:15:00

A travers des petits ateliers ludiques, venez découvrir les secrets des arbres : les différentes essences présentes au Domaine, comment connaître l'âge d'un arbre, laisser parler ses sens… A l'occasion de la journée mondiale des forêts ! domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr +33 2 98 68 81 71 https://menez-meur.pnr-armorique.fr/

