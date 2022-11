Les arbres de l’Arboretum de Paris Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 28 décembre 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

L’Arboretum de Paris, qui fait partie du Jardin Botanique, couvre 12 hectares. Dans une ambiance naturelle, il présente une collection de 1 200 arbres composée de 650 essences de feuillus et de conifères. Venez à la rencontre de cette diversité botanique dans ce remarquable musée vivant. Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum de Paris, 50 Route de la Pyramide, 75012 Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/1875?deco=brand

