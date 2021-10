Paris Maison Paris Nature île de France, Paris Les arbres de l’Arboretum de Paris Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Les arbres de l’Arboretum de Paris Maison Paris Nature, 28 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 28 novembre 2021

de 9h30 à 11h30

gratuit

[Visite guidée] L’Arboretum de Paris, qui fait partie du Jardin Botanique, couvre 12 hectares. Dans une ambiance naturelle, il présente une collection de 1 200 arbres, soit 650 essences de feuillus et de conifères. Venez à la rencontre de cette diversité botanique dans ce remarquable musée vivant. Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum de Paris, 50 Route de la Pyramide, 75012 Paris. Inscription ici Animations -> Balade Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

1 : Château de Vincennes (578m) 1 : Bérault (1113m)

Contact : Maison Paris Nature https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576#presentation https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Animations -> Balade Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Geek;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-28T09:30:00+01:00_2021-11-28T11:30:00+01:00

©France FREDON

