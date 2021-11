Bruges Réserve naturelle nationale des marais de Bruges Bruges, Gironde Les arbres de la Réserve Naturelle des marais de Bruges Réserve naturelle nationale des marais de Bruges Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Les arbres de la Réserve Naturelle des marais de Bruges Réserve naturelle nationale des marais de Bruges, 5 décembre 2021, Bruges. Les arbres de la Réserve Naturelle des marais de Bruges

Réserve naturelle nationale des marais de Bruges, le dimanche 5 décembre à 09:00

Si elle est couverte aux 3/4 par des prairies d’aspects très différents selon les secteurs, on y trouve également de vastes roselières, des boisements de frênes, de saules et de chênes. Une visite guidée par la SEPANSO sur le thème « à la découverte des arbres et arbustes du marais » À partir de 8 ans, gratuit sur inscription obligatoire _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)_, un événement Bordeaux Métropole_

Gratuit

La Réserve est une mosaïque de paysages d’une grande valeur écologique mais aussi patrimoniale. Réserve naturelle nationale des marais de Bruges avenue des Quatre Ponts à Bruges Bruges Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Réserve naturelle nationale des marais de Bruges Adresse avenue des Quatre Ponts à Bruges Ville Bruges lieuville Réserve naturelle nationale des marais de Bruges Bruges