le dimanche 5 juin à Parc de la Manufacture royale

Le parc de la Manufacture Royale permet de découvrir l’étonnant fau de Verzy mais aussi les essences remarquables qui témoignent du riche passé du parc du domaine : Chênes fastigiers, hêtre tortillard, Tulipier géant de Virginie, Douglas d’Amérique, sciadopytis Verticillata, référencé number one au Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers. Le Tulipier de Virginie, plus haut que celui de Versailles offert par Lafayette, fait l’admiration de nombreux Américains qui séjournent à la Manufacture Royale, tout comme le Pin Douglas d’Amérique qui surplombe la propriété. Découvrez les arbres centenaires ! Parc de la Manufacture royale la Manufacture, Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est Bains-les-Bains Vosges

