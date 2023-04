Les araignées Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les araignées Maison Paris Nature, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Découverte avec Christine Rollard, arachnologue au Museum National d’Histoires Naturelles, des facettes étonnantes des araignées : leur anatomie particulière, leurs capacités sensorielles hors du commun, leurs techniques de chasse et leur manière de prendre soin de leurs petits. Indispensables à l’équilibre écologique par leur rôle de prédateur, les araignées sont un maillon essentiel des chaînes alimentaires. Elles sont aussi une source d’inspiration pour les biotechnologies grâce à leur aptitude à produire cette soie si convoitée. La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2254?deco=brand

