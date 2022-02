Les aquarelles de Marie Thibaud Jardin d’émotions Épinac Catégories d’évènement: Épinac

Saône-et-Loire

Les aquarelles de Marie Thibaud Jardin d’émotions, 4 juin 2022, Épinac. Les aquarelles de Marie Thibaud

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin d’émotions

Préférant l’aquarelle aux autres techniques, Marie Thibaud a participé à de nombreux stages et formations auprès d’artistes renommés. Depuis une quinzaine d’années elle s’adonne aux plaisirs et aux découvertes que procure l’aquarelle. Elle a notamment exposé à la Halle d’Hallencourt, à l’école de dessins d’Autun et fait partie depuis quelques années de l’Association des Artistes Autunois Contemporains. Membre du Marché de la Création de Dijon elle participe à des expositions régionales et locales. Expérimenter les possibilités de l’aquarelle et peindre sans contrainte, l’inspire dans son travail.

Entrée libre

Découvrez l'aquarelle avec une artiste reconnue ! Jardin d'émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

