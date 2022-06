Les après-midis jeux de société Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Oise

Les après-midis jeux de société Bresles, 9 juillet 2022, Bresles. Les après-midis jeux de société

5Ter Rue de l’Herbier Bresles Oise

2022-07-09 – 2022-07-09 Bresles

Oise Bresles Cet été, tous les samedis après-midi, venez profiter entre amis ou en famille de nos jeux de cartes et de plateaux Les Samedis 2, 9, 16, 23, 30 Juillet et Samedis 6, 13, 20, 27 Août Tous publics – Gratuit, sur entrée libre Cet été, tous les samedis après-midi, venez profiter entre amis ou en famille de nos jeux de cartes et de plateaux Les Samedis 2, 9, 16, 23, 30 Juillet et Samedis 6, 13, 20, 27 Août Tous publics – Gratuit, sur entrée libre mediatheque@bresles.fr +33 3 65 94 01 07 Cet été, tous les samedis après-midi, venez profiter entre amis ou en famille de nos jeux de cartes et de plateaux Les Samedis 2, 9, 16, 23, 30 Juillet et Samedis 6, 13, 20, 27 Août Tous publics – Gratuit, sur entrée libre Médiathèque Madeleine Odent

Bresles

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bresles, Oise Autres Lieu Bresles Adresse 5Ter Rue de l'Herbier Bresles Oise Ville Bresles lieuville Bresles Departement Oise

Bresles Bresles Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bresles/

Les après-midis jeux de société Bresles 2022-07-09 was last modified: by Les après-midis jeux de société Bresles Bresles 9 juillet 2022 5Ter Rue de l'Herbier Bresles Oise

Bresles Oise