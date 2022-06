Les après-midis jeux de société

Les après-midis jeux de société, 16 juillet 2022, . Les après-midis jeux de société



2022-07-16 – 2022-07-16 Cet été, tous les samedis après-midi, venez profiter entre amis ou en famille de nos jeux de cartes et de plateaux Les Samedis 2, 9, 16, 23, 30 Juillet et Samedis 6, 13, 20, 27 Août Tous publics – Gratuit, sur entrée libre dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville