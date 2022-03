LES APRES-MIDIS JEUX – CLUB LE MAGNIFIQUE Sérignan, 7 juin 2021, Sérignan.

LES APRES-MIDIS JEUX – CLUB LE MAGNIFIQUE Sérignan

2021-06-07 14:15:00 – 2021-06-07 17:00:00

Sérignan Hérault

Le Club Le Magnifique rouvre ses portes et vous accueille pour des après-midi jeux de carte, scrabble, triominos et autres jeux divers.

Entrée libre.

Pass Sanitaire à jour et port du Masque obligatoire.

+33 6 08 55 45 15

Sérignan

