Les aprés-midis “Jacques a dit” : “Enlumine ton château”

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 17:00:00 EUR Ateliers enfants

À partir de reproductions d’enluminures, on découpe, on colle, on décore…

pour imaginer et créer son propre château. Un vrai jeu d’enfant !

