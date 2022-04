Les après-midis “Jacques a dit” : “dessine-moi une lettre” Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar Drôme EUR Les enfants découvriront les lettres ornées, ou lettrine, en décorant leur propre initiale. Motifs, couleurs et créativité seront au rendez-vous. +33 4 75 00 62 30 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/les-infos-pratiques Château de Montélimar (des Adhémar) 24 Rue du Château Montélimar

