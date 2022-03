Les après-midis découverte : Sculpture sur bois La Chapelle-sur-Loire, 19 avril 2022, La Chapelle-sur-Loire.

Les après-midis découverte : Sculpture sur bois La Chapelle-sur-Loire

2022-04-19 – 2022-04-19

La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Ohé Moussaillon !

Embarquez pour une visite de la Maison des Bateliers pour découvrir l’histoire de la batellerie et la richesse de la faune et flore locales. Naviguez dans le temps et testez la sculpture sur bois au couteau.

À partir de 10 ans.

info@tourainenature.com +33 2 47 96 58 22 https://reservation.tourainenature.com/activites/apres-midis-decouverte/sculpture-sur-bois-maison-des-bateliers-chapelle-sur-loire

credit-pixabay

La Chapelle-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-15 par